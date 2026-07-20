Otobüste Darp Skandalı: Doktorun Kızı Konuştu - Son Dakika
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Otobüste Darp Skandalı: Doktorun Kızı Konuştu

Otobüste Darp Skandalı: Doktorun Kızı Konuştu
20.07.2026 10:34
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Pamukkale Turizm otobüsünde muavin tarafından darp edilen doktorun kızı, yaşanan olayı anlattı.

Antalya'dan Denizli'ye seyir halindeki Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsünde, su ve bisküvi talebi sonrasında muavin tarafından darp edilen doktorun hem kızı hem de avukatı olan Zeynep İnci Kuzdere, yaşanan dehşet anlarının perde arkasını anlattı. Kuzdere, babasının emniyet kemeri bağlıyken darp edildiğini ve basına yansıyan "ikinci dondurmayı istedi" iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti.

14 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında Antalya'dan Denizli istikametine yola çıkan Pamukkale Turizm firmasına ait otobüste yaşanan olayın detaylarını paylaşan Avukat Zeynep İnci Kuzdere, babası ve müvekkili olan Doktor A.B.A.'nın görev dönüşü araca bindiğini ifade etti. Yemek yemeye dahi fırsat bulamayan doktorun, telefonla konuştuğu için ilk ikram servisini kaçırdığını belirten Kuzdere, olayın fitilini ateşleyen süreci şu sözlerle aktardı; "Babam çok susadığını belirterek 'Bu ikramlardan ben de rica edeceğim' diyor. Bir süre bekletildikten sonra 'Bir bisküvi için yalvaracak mıyız, neden getirmiyorsun?' diye soruyor. Bunun üzerine ne yazık ki muavin tarafından darp olayı gerçekleştiriliyor."

"Emniyet kemeri bağlıyken saldırdı"

Olay anında babasının savunmasız durumda olduğunu vurgulayan Kuzdere, saldırganın 1.80-1.90 boylarında genç bir şahıs olduğunu söyleyen belirterek, "O esnada babamın emniyet kemeri bağlı. Oturur pozisyonda ve herhangi bir şekilde ayağa kalkması mümkün değil. Karşı tarafa zaten hiçbir teması yok" diyerek olayın tek taraflı bir saldırı olduğunun altını çizdi.

Otobüs kaptanı aracı durdurmadı

Darp olayının ardından otobüsün seyir halinde devam ettiğini ve babasının araçtan inmek istemesine rağmen kaptanın buna izin vermediğini belirten Avukat Kuzdere, "Kaptan 'Hayır, yola devam edeceğiz' diyor. Ta ki Çavdır sapağındaki emniyet kontrol noktasına kadar. Emniyetin kontrol noktasında durduklarında mağdur araçtan inip durumu polise bildiriyor" ifadelerini kullandı. Olayın ardından otobüs ve şüpheli şahıslar karakola çekilirken, darp edilen doktor hastaneye kaldırıldı.

"Tansiyonu 20'lere çıktı, kanaması durdurulamadı"

Babasının hastanedeki durumunun ciddiyetini aktaran Kuzdere, "Hastanede tansiyonu 20'lere kadar yükselmişti. Dişe kadar sirayet eden yoğun bir şişlik ve kanaması vardı. Zaten kanaması durmadı. Çok uzun süre kanamayı durdurmak için müdahale etmek durumunda kaldılar" dedi.

"İkinci dondurma iddiası kesinlikle asılsız"

Bazı basın organlarında yer alan "ikinci dondurmayı istediği için kavga çıktı" iddialarına da değinen Avukat Kuzdere, "Bu durum basına 'dondurma muhabbeti oldu, ikinci bir dondurma istedi' gibi yansıtılmış. Hayır, aslında tamamen temel ihtiyaç, susamış olması ve 'Şekerim düştü, bir parça bir şey alabilir miyim?' talebidir. Normal bir ikramın istenmesi ötesinde bir durum söz konusu değil. Kaldı ki, ikinci bir dondurma da istenebilir, sonuçta bu bir yolculuk ve böyle bir ihtiyaç doğabilir. Fakat ihtiyaç anında bir şey talep edilmesine karşılık muavinin sergilediği bu tavır asla kabul edilebilir değil" diye konuştu.

Yaşanan skandal olayın ardından başlatılan hukuki sürecin titizlikle takip edildiği ve saldırgan muavin ile firma hakkında gerekli adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Denizli, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste Darp Skandalı: Doktorun Kızı Konuştu - Son Dakika

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