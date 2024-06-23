Otobüste saç saça baş başa girdiler...O anlar kamerada - Son Dakika
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Otobüste saç saça baş başa girdiler...O anlar kamerada

Bursa'da otobüste tartışan iki kadın, saç saça baş başa kavga etti. Kavganın ardından bir kadın otobüsten indi. Kadınların çocukları ise ağlama krizine girdi. Olay, Bursa-Gemlik arasında sefer yapan 101 numaralı otobüste meydana geldi. Kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

23.06.2024 13:52
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Otobüste saç saça baş başa girdiler...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da otobüste birbirine giren kadınlar, saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler savuran kadınların çocukları ise ağlama krizine girdi.

Olay Bursa-Gemlik arasında sefer yapan 101 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın yolcu, otobüs içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kavga kadınlardan birinin otobüsten inmesiyle son buldu. Kadınlardan birinin çocuğunun ağlaması ise dikkat çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüste saç saça baş başa girdiler...O anlar kamerada - Son Dakika

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