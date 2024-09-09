Sivas'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı

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Otomobil alev topuna döndü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın korkuttu. Alev topuna dönen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere yangın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi otoparkında meyana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.