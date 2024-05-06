Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Düzce'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Çevre yolu Tokuşlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Trafik kazası nedeniyle yol bir süreliğine tek şeritten verildi.

06.05.2024 21:53
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre yolu Tokuşlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. idaresindeki 81 ADN 285 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü R.A. ve yanında yolcu olarak bulunan Ö.D.'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik kazasından dolayı tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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