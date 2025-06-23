Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

Otomobilin bisikletli çocuğa çarpma anı kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletli çocuk, karayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, öğle saatlerinde İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki E.T.K. adlı çocuğa, Aydın P. idaresindeki otomobil çarptı. Çocuk şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Bisikletinde maddi hasar oluşurken, çocuk hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anları bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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