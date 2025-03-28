Otomobil Hırsızları Kamerada Yakalandı - Son Dakika
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Otomobil Hırsızları Kamerada Yakalandı

İnegöl'de hırsızlar, çaldıkları aracı bulmak için güvenlik kameralarını kullanarak yakalandı.

28.03.2025 16:14
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Otomobil hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Önce anahtarı çaldılar sokak sokak gezip otomobili bulup götürdüler

50 güvenlik kamerasını izleyen polis hırsızları bağ evinde yakaladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde araç hırsızları polis ekiplerince kısa sürede yakalandılar. Polisin dedektif gibi 50 kamera incelemesiyle tespit ettiği şahıslar, bağ evinde yakalandılar. Hırsızların aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Salı günü Burhaniye mahallesi Lakşe sokakta meydana geldi. 2 şüpheli araç sahibi T.H.'nin 16 ATU 924 plakalı otomobilinin anahtarını çaldılar. Anahtarını bulamayan adam, diğer anahtarıyla aracını çalıştırıp gitti.

Sokak sokak gezdiler

Anahtarı çalan 2 şüpheli, Burhaniye mahallesinde sokak sokak gezerek aracı aramaya başladılar. Gezerken kumandalı anahtarın düğmesine basarak aracı aradılar. Şüpheliler, Lakşe sokakta kumandaya bastıklarında lambaları yanan park halindeki aracı görünce fark ettiler. Şüpheliler aracı çalıp kayıplara karıştılar.

Sabah uyanıp evinden çıkan araç sahibi, aracını park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler şehir içerisindeki güvenlik kamera ve mobese görüntülerini incelediler. İncelemeler sonucu şüpheliler, ormanlık alana gittiğini tespit ettiler. Dedektif gibi iz süren polis ekipleri, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bağ evinde saklanan şahısları kıskıvrak yakaladılar. Araçta plakaları sökülmüş halde bulundu. Polisin yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu yakaladığı şüpheliler Metin D.ve Anıl E.gözaltına alındılar.

Birbirini suçladılar

Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık suçunu, birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil Hırsızları Kamerada Yakalandı - Son Dakika

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