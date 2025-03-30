Otomobil ilçe girişindeki kemerin ayağına çarptı: 3 yaralı
VAN - Van'ın Erciş ilçe girişindeki kemerin ayağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Erciş- Adilcevaz kara yolu üzerindeki ilçe girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABR 111 plakalı Opel Vectra marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ilçe girişindeki kemerin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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