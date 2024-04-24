Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaşlı çift yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

24.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:31
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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşlı çift yaralandı.

Kaza, Pınar Mahallesi Latif Emekli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 68 ER 497 plakalı otomobil İstiklal Mahallesinden Pınar Mahallesine giden Remzi K. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan eşi Sabriye K. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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