Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü

Mersin Erdemli'de meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

06.05.2024 21:52
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Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü

MERSİN - Mersin Erdemli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Tabiye Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda Erdemli hali ile sanayisinin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kasım Döner idaresindeki 33 VRN 04 plakalı motosiklete, refüjdeki aradan karşı şeride geçmeye çalışırken, H.K. yönetimindeki 33 AGJ 090 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 68 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Kaza yerinde bir çok vatandaş ise olayı merakla izlemesi dikkat çekti.

Sürücünün gözaltın alındığı kazanın o anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Görüntüde otomobilin motosiklete çarpma anı yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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