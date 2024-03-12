Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
ÇORUM - Çorum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
Kaza Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 19 KK 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden firar ederken, motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.A.E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ve plakasız motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Çorum'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu polis otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, 'dur' ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'da, M.T.S. (22) idaresindeki otomobil, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis otosuna çarpan sürücü, Yeni İskilip Köprülü Kavşağı'nda durduruldu. Sürücüye toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Nevşehir'de asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Kaçan sürücü olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Onur K., kullandığı 50 ACD 881 plakalı Ford Focus marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Nevşehir'de yapılan asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Ancak polis ekiplerinin takibi sonucu kaçan sürücü yakalandı. Olayda yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı. Araştırmalar sonucunda alkollü olduğu belirlenen sürücü ile birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'un Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak'ta alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan A.Y., Y.F., S.E., E.K.G., İ.Ş. ve A.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. ve Y.F. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zanlılar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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