Otomobil yola çıkan ineğe çarptı: 3 yaralı
SİİRT - Siirt'te otomobilin yola çıkan ineğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, hayvan olay yerinde telef oldu.
Kaza, Siirt Başur Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada inek olay yerinde telef olurken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomobil İneğe Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?