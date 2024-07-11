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Otomobil kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kahvehanenin önündeki kaldırımda oturan vatandaşların dalması sonucu 11 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Tepe Değirmenleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Y. idaresindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken kahvehanenin önündeki kaldırıma daldı. Otomobilin kahvehanenin önündeki vatandaşlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye Gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.