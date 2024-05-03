Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve tır ile refüj arasında sıkıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

03.05.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı

ERZURUM - Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride girerek refüj ile Tır arasında sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi hastaneler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Havuzbaşı istikametinden Gez mahallesi istikametine seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Tır ile refüj arasında sıkıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yol kısa süreli trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA

Erzurum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement