Otomobil seyir halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki tıra yandan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa'ya doğru giden Kadri A.'nın kullandığı 17 ABM 678 plakalı otomobil, yola aniden çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AGZ 105 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kadri A. ile 11 yaşındaki Umut İshak A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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