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Otomobil su kanalına uçtu: 1 kişi boğuldu

TOKAT - Tokat'ta sulama kanalına düşen otomobilin içerisindeki 1 kişi boğularak öldü.

Edinilen bilgiye göre olay Tokat Merkez ilçeye bağlı Kömes köyünde meydana geldi. V.B. ve Umut Açar isimli gençler, Acar'ın kullandığı otomobille seyir halindeyken yoldan çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Sesi duyup olay yerine giden vatandaşlar araçta bulunan 2 genci çıkartmayı başardı. Ancak Açar'ın hayatta olmadığı anlaşıldı. V.B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri su altında yaptıkları incelemede araçta başkasının bulunmadığını anlaşıldı. Açar'ır ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.