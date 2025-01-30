Otomobil Takla Attı, Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı

Araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde yaralanarak sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı.

Kaza, Kaynarca-Karasu D014 kara yolu İhsaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan K.T. kontrolündeki 54 PN 459 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.