Otomobil tarlaya devrildi: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tarlaya devrildi: 1'i çocuk 3 yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, yoldan çıkan bir otomobil tarlaya devrildi ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.07.2024 10:30
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Otomobil tarlaya devrildi: 1'i çocuk 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yoldan çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar - Balabanlı yolu mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Burhan Ütü yönetimindeki 34 EDN 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kaza sonrası sürücü Burhan Ütü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil tarlaya devrildi: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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