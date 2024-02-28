Otomobil tıra arkadan ok gibi böyle saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil tıra arkadan ok gibi böyle saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta tünel içerisinde otomobilin tır dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:03
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Otomobil tıra arkadan ok gibi böyle saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tünel içerisinde otomobilin tır dorsesine ok gibi saplandığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Meydana gelen trafik kazası tünel içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda bulunan Edebiyat Yolu tünellerinde meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında sürücü M.P. 46 EC 618 plakalı otomobiliyle Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halindeyken Sezai Karakoç Tüneli içerisinde önünde seyreden A. H. sevk ve idaresindeki sebze yüklü 31N8305 plakalı tıra bağlı 31ANC20 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada Peugeot marka otomobil içerisinde bulunan H.E. hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.P. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Meydana gelen trafik kazası tünel içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tıra arkadan ok gibi böyle saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İHA

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