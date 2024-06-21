Otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı - Son Dakika
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Otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı

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Zonguldak'ın Kdz.Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

21.06.2024 16:24
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Otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde Ender Ç. daresindeki 34 FSL 885 plakalı araç, seyir halindeyken motor kısmından gelen dumanlarla alev aldı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından araç güvenli bir şekilde otoparka çekildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın sırasında yolu kullanan sürücüler ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı - Son Dakika

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