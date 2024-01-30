Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yağmur dolayısıyla kayarak akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması sonucu faciadan dönüldüğü kaza, güvenlik kamerası kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına akaryakıt almak için istasyona giriş yapan Emir Sultan R. idaresindeki 34 CRP 768 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı ıslak ve kaygan zeminde kayarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, pompada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.