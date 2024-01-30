 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada

Samsun'da bir otomobil, yağmur nedeniyle kayarak akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada
30.01.2024 - 16:34,
Abone Ol

Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin yağmur dolayısıyla kayarak akaryakıt istasyonunun pompasına çarpması sonucu faciadan dönüldüğü kaza, güvenlik kamerası kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına akaryakıt almak için istasyona giriş yapan Emir Sultan R. idaresindeki 34 CRP 768 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı ıslak ve kaygan zeminde kayarak akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, pompada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


16:36
Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
16:15
Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı

Son Dakika
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:41:21. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement