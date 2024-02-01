 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü

Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan lüks otomobil börekçi dükkanına girerken, kaza esnasında dükkanın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Kazanın ardından sürücü S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

01.02.2024 00:14
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan lüks otomobil börekçi dükkanına girerken, kaza esnasında dükkanın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Sandıklı ilçe merkezi Konak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., yönetimindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonrası kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki kaldırama çıkıp ardından börekçi dükkanına daldı. Kaza sonrası otomobil ve işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, işyeri adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, olay esnasında dükkanın boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından sürücü S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 00:52:42. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin börekçiye daldığı kazada faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement