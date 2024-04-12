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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı. Polis ise kaçan sürücünün peşine düştü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Şehit Süleyman Gür Caddesi üzerinde bulunan Fuar Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fuar Alanı'nın giriş kısmından içeriye doğru giren plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, Fuar Alanı içerisinde yürüyen 64 yaşındaki Hatice G.'ye çarparak ayağının üzerinden geçti. Olayı gören çevredeki bir vatandaş, Hatice G.'yi aracın altından kalmaktan son anda kurtarırken ayağı ezilen yaralı acılar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, 64 yaşındaki Hatice G.'ye çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA