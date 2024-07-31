Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk havada uçtu, o anlar kamerada - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk havada uçtu, o anlar kamerada

Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle kazaların sık sık yaşandığını belirtti. Yaralı çocuk, kazanın ardından aracın durumunu sordu ve sürekli babasının telefon numarasını ve evlerinin adresini sayıkladı.

31.07.2024 23:10
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu, o anlar kamerada

Çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık:

"Yaralı çocuk sürekli babasının telefon numarasını ve evlerinin adresini sayıkladı, arabaya zarar verip vermediğini sordu"

"Burada kazalar sık sık oluyor sürücüler hiç dikkat etmiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iki sokak kesişimde otomobilin çarptığı bisikletli 12 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savrulurken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, "Burada kazalar sık sık oluyor, araçlar hızlı geliyor, sürücüler hiç dikkat etmiyor" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Şendere ve şirinler sokaklarının kesişimde meydana geldi. Şendere sokak üzerinde seyir halinde olan K.K. idaresindeki 11 ABC 432 plakalı otomobil, Şirinler sokak üzerinde bisikleti ile ilerleyen halindeki M.T.A.'ya çarptı. Çarpanın etkisiyle çocuk aracın kaportası ve ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Çarpma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, bilinci açık olan çocuğun, kafa derisinde ise kanama oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Arabaya zarar verip vermediğini merak etti"

Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, çocuğun kaza sonrası kendisine çarpan aracın durumunu sorduğunu söyledi. Çocuk ve ailesiyle tanışmak isteyen Balık şöyle konuştu;

"Biz kazanın sesini duyduk ve yardıma koştuk. Başının kanadığını görünce havlu ile ilk müdahaleyi yapmaya çalıştım. Durumu biraz ağır gibiydi, havluyla sürekli tampon yaptım. Sürekli babasının telefon numarasını ve evlerinin adresini sayıkladı. Bir de arabaya zarar verip vermediğini merak etti, arabanın durumunu sordu. Ben de 'önemli olan senin iyi olman' dedim. Sonra kendinin durumunu sordu, ben de iyi olduğunu söyledim. Burada kazalar sık sık oluyor. Burası 4 yol olduğu için araçlar hızlı geliyor. Sürücüler hiç dikkat etmiyor. Bir de ecza deposu var oraya ilaç getiren araçlar var onlarda çok hızlı geçiyor."

Kaynak: İHA

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