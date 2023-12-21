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Otomobilin çarptığı kadın metrelerce yükseğe fırladı: Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı kadın metrelerce yükseğe fırladı: Feci kaza kamerada

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya metrelerce yükseğe fırladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce yükseğe fırladı: Feci kaza kamerada
21.12.2023 - 21:34,
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Otomobilin çarptığı kadın metrelerce yükseğe fırladı: Feci kaza kamerada

SİVAS - Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya metrelerce yükseğe fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Daha sonra sürücü olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yayanın karşıdan karşıya geçmek isteği sırada hızla giden otomobilin çarpması sonucu ve metrelerce yükseğe fırladığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Sivas, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin çarptığı kadın metrelerce yükseğe fırladı: Feci kaza kamerada - Son Dakika


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