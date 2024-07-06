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Otomobilin çarptığı köpek telef oldu, sahibi hüngür hüngür ağladı

SAMSUN - Samsun'da bir genç kızın köpeğine otomobil çarptı. Köpek telef olurken, sahibi ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Bölge İdare Mahkemesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kız 2 adet 'pekinez' cinsi köpeğini gezdirirken seyir halindeki bir otomobil köpeklerinden birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu. Otomobil durmayarak yoluna devam etti.

Genç kız ve daha sonra olay yerine gelen bir vatandaş, ölü köpeğin başında hüngür hüngür ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.