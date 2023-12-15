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Otomobilin çarptığı motosikletlinin akrabaları sürücüyle tartıştı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosikletlinin akrabaları sürücüyle tartıştı

Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobil, yolda ilerleyen bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün akrabaları ile araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı motosikletlinin akrabaları sürücüyle tartıştı
15.12.2023 - 00:07,
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Otomobilin çarptığı motosikletlinin akrabaları sürücüyle tartıştı

Ataşehir'de otomobil motosiklete çarptı, motosikletli yaralandı

İSTANBUL - Ataşehir'de seyir halindeki otomobil yolda ilerleyen motosiklete çarptı. Ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün olay yerine gelen akrabaları ile araç sürücü arasında tartışma çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sırlarında Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, Şafak Camii Sokağında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün isminin Atilla olduğu öğrenilen Dacia marka 34 BOZ 389 plakalı araç, sokaktan gelmekte olan İbrahim Halil Soğuk kontrolündeki 34 EJM 873 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet, sürüklenerek trafik direğine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün akrabaları ile araç sürücüsü arasında olay yerinde tartışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışma sonlandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu anlaşılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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