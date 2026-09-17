Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim T. (50) idaresindeki 63 KN 939 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Y.'ye (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.