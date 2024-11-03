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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinden bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yenimahalle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Yunus Emre K. idaresindeki 19 NB 970 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Fatma Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayşe Fatma Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN