Otomobilin içinde para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Otomobilin içinde para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada

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Güngören'de park halindeki bir otomobilin içinden 5 bin 500 Euro ve 20 bin TL olan çanta çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

22.05.2024 14:26
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Otomobilin içinde para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Güngören'de hırsız park halindeki otomobilin içinden 5 bin 500 Euro ve 20 bin TL olan çantayı çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 16 Mayıs günü gündüz saatlerinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Meşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. Ş. isimli vatandaş sokak üzerine otomobilini park etti. Kendisini takip eden Gürcistan uyruklu hırsız, jamer ile sinyali kesip aracın sağ koltuğunda bulunan içinde 5 bin 500 Euro ve 20 bin TL olan çantayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen Akaki S. ve Giorgi T. isimli şahısların Fatih'te farklı bir otodan hırsızlık konusundan yakalandıkları bilgisi üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine intikal ettirilerek tahkikata başladı. İşlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin içinde para dolu çantayı çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

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