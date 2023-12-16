- Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar kamerada

Kazada sürücü hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir bekçinin hayatını kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptığı genç sürücü Anıl Aşçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı'nın kullandığı 35 KFY 09 plakalı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden korkuluklara çarpıp Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.

Bekçi kalp masajı yaptı ama kurtaramadı

Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, polisler ve bekçiler genci sudan kıyıya çıkardı. Yerde hareketsiz halde yatan gence bekçi uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı. Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelerek sudan çıkartılan Aşçı'ya kalp masajı yapan bekçinin çabasını anlatan vatandaşlardan Fevzi Aslan, "Kapıyı açıp sudan arkadaşımızı çıkardılar. Kalp masajı yaptılar. Ama kurtarılamadı" diye konuştu.