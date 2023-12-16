 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar kamerada

Amasya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir bekçinin hayatını kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptığı genç sürücü Anıl Aşçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri\'ne uçtuğu anlar kamerada
16.12.2023 - 23:17,  Güncelleme: 23:37
Abone Ol

- Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar kamerada

Kazada sürücü hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir bekçinin hayatını kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptığı genç sürücü Anıl Aşçı olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı'nın kullandığı 35 KFY 09 plakalı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden korkuluklara çarpıp Yeşilırmak Nehri'ne uçtu.

Bekçi kalp masajı yaptı ama kurtaramadı

Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiyeciler, polisler ve bekçiler genci sudan kıyıya çıkardı. Yerde hareketsiz halde yatan gence bekçi uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı. Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelerek sudan çıkartılan Aşçı'ya kalp masajı yapan bekçinin çabasını anlatan vatandaşlardan Fevzi Aslan, "Kapıyı açıp sudan arkadaşımızı çıkardılar. Kalp masajı yaptılar. Ama kurtarılamadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amasya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika


23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın

Son Dakika
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi sözleri: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:10:01. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement