Otomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı,1 kişi yaralandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobili tamir etmek isteyen bir kişi araçtaki LPG tüpünün patlaması sonucu yaralandı.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre tamir edilmek üzere oto tamircisine bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin tamir edildiği esnada LPG tüpü patladı. Patlama sonucu Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü. Diğer yandan Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yusuf Kalkan'ı hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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