Arsuz\'da otomobilin motoruna giren kediler kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediler, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılarak koruma altına alındı.
Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede çalışma başlattılar. Kurtarılan yavru kediler, Arsuz Belediyesi'nin sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. - HATAY
