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Otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet arızalanan araca çarptı: 1 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir otomobilin sağından geçmeye çalışan motosiklet, yol kenarındaki arızalanan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa D.'nin kullandığı 50 AEC 013 plakalı otomobil bir anda arızalandı. Sürücü otomobilini arıza şeridine çekmek isterken bu sırada Erdem V.'nin kullandığı 50 AEK 456 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsünün başka bir otomobilin sağından geçmek isterken kaza yaptığı iddia edildi. Yetersiz ehliyetten motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplam 12 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.