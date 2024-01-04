Otomobille çarpışan 3 tekerli motosiklet yol ortasına devrildi: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile 3 tekerli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yol ortasına devrilen motosikletin altında kalan 2 kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü E.K.'nin kullandığı 01 ASN 490 plakalı otomobil ile A.P. idaresindeki 70 AD 340 plakalı 3 tekerlekli motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 3 tekerlekli motosiklet yol ortasına devrildi. Motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcu devrilen motosikletin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 tekerli motosikletin altında kalan 2 kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı 2 kişi daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü E.K., "Ben yukarıdan geliyordum beyefendi kavşaktan çok hızlı geliyordu. Ben durdum ama geldi çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.