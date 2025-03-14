Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

HATAY - Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenerek yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya çevreyolu Gülderen kavşağı mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil ve motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü K.T. metrelerce sürüklenerek yaralandı. Yaşanan kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesini atlatan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.