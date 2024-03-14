Otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da, otomobille çarpışan traktörün devrilerek ters dönmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Traktörün altında kalan sürücü, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı. Abuzer Çalış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.03.2024 19:00  Güncelleme: 19:01
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Otomobille çarpışan traktör devrildi: 1 ağır yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, otomobille çarpışan traktörün devrilerek ters dönmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Çalış idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktör ile Müslüm Polat idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 5.Kilometrede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü Abuzer Çalış olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekşilerince yapılan Çalış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Çalış'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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