Otopark Kavgasında Doktor Tahliye Oldu

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Meslektaşının burnunu kıran doktor tahliye oldu

BURSA - Bursa'da otopark kavgası sebebiyle bir birine giren doktorlardan meslektaşının burnunu kıran Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ferhat D. tahliye edildi.

Olay, 3 Şubat 2025 saat 16.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini parktan çıkaramayan Genel Cerrahi Uzmanı Ferhat D. ile diğer otomobil sahibi Dahiliye Uzmanı Zeki Y. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşmesiyle meslektaşlar bir birine girdi. Kavgada Ferhat D., yumrukla Zeki Y.'nin burnunu kırdı. Ferhat D.'nin ise kolunda ve dudağında ise şişlik oluştu. Kavgayı hastanede görevli olan polis ekipleri ayırdı.

Doktorlar görevli oldukları hastanedeki tedavinin ardından birbirinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan doktorlardan Ferhat D., tutuklandı.

Dr. Ferhat D.'nin avukatı tarafından yapılan itirazı üzerine, 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması' gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.