Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Bir gezgin, otostop çekerek bindiği aracın sürücüsü tarafından taciz edildiğini anlatarak yaşadığı dehşeti paylaştı. O anların etkisinden hala kurtulamadığını belirten genç, "Yazarken bile hala etkisindeyim" dedi.
Gezgin, yolculuğun başında sıradan bir sohbetle başlayan anların kısa sürede kabusa dönüştüğünü ifade ederek, "Sohbetle başladı sonra elini bacağıma attı, bu adi dokunmaya çalıştı bana. Elim ayağım titredi" dedi.
Kısa sürede viral olan videonun altına "Erkek halimizle biz otostop çekemiyoruz", "Oysa mini etek ya da şort da yok", "Erkekler böyle şeyler yaşıyorsa bir de kadınları düşünün" şeklinde yorumlar yapıldı.
