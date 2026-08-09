Otoyolda Hırsızlık: Cezaevinden Çıkan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Otoyolda Hırsızlık: Cezaevinden Çıkan Şahıs Yakalandı

Otoyolda Hırsızlık: Cezaevinden Çıkan Şahıs Yakalandı
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Adana'da cezaevinden çıkan hırsız, otoyolda arızalanan aracın eşyalarını çaldı, kuzeni de yardım etti.

Adana'da cezaevinden izinli çıkan şahıs, otoyolda arızalanan hafif ticari araçtaki yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve çeşitli eşyaları çaldı. Şüphelinin yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye gelen kuzeni ise araç sahibine kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, "Dikkat edin, burada hırsız çok" dedi. Polis tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla Kahramanmaraş'tan Mersin'e seyir halinde olan İsmail Y.'nin aracı, Adana gişelerini geçtikten yaklaşık 3 kilometre sonra arızalandı. Aracını otoyolun sağında durdurmak zorunda kalan İsmail Y., bir süre aracının arızasının giderilmesini bekledi. Bu sırada otoyolda seyir halinde olan Kemal G., yol kenarında bekleyen aracı fark etti. Geri manevra yaparak İsmail Y.'nin aracının yanına gelen Kemal G., iddiaya göre gizlice aracın kapısını açarak, yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tablet, 2 güneş gözlüğü ile içerisinde kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. Şüpheli, ardından kendi aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

10 dakika sonra bu kez kuzeni geldi

İsmail Y., aracının arızası nedeniyle aynı noktada beklemeye devam ederken yaklaşık 10 dakika sonra bu kez Kemal G.'nin kuzeni Sergin G. bölgeye geldi. Sergin G. de arızalı aracın yanına yaklaşarak durdu. Bu sırada İsmail Y., Sergin G.'yi fark etti. İddiaya göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Sergen G., araç sahibine, "Dikkat edin, burada hırsız çok" uyarısında bulundu. Sergin G., daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra aracına binen İsmail Y., çantasının ve diğer eşyalarının yerinde olmadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Araç kamerasındaki görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Kemal G. ve Sergin G. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Kemal G.'nin cezaevinden izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal G. ve Sergin G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Memur, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda Hırsızlık: Cezaevinden Çıkan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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