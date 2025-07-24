Ovacık\'ta Orman Yangını Büyüyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını köydeki yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Karabük'te dün 14.15 sıralarında çıkan orman yangını alanını genişleterek büyümeye devam ediyor.

Arazinin sarp ve dağlık olması karadan müdahaleyi zorlaştırırken 6 helikopter ve iki yangın söndürme uçağı ile kesintisiz söndürme çalışmaları devam ediyor

Alevler rüzgarın etkisiyle Boyalı Köyü Merkez ve Hatlar Mahallesindeki yerleşim alanlarına doğru ilerliyor.

İki yerleşim yerine yakın yerdeki yangın dron ile görüntülendi.

Yer yer yangın nedeniyle yoğun dumanlar da helikopterlerin görüş mesafesini engelleyerek çalışmaları zor durumda bırakıyor. - KARABÜK