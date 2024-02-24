Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas\'ın Kangal ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Şehit Enes Koçak Parkı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sonucunda parkta bulunan bazı oyun alanları ile binalar zarar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

24.02.2024 13:07  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan bir oyun parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, önceki gün öğle saatlerinde Kangal ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan Şehit Enes Koçak Parkı'nda çıktı. Çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Parkta çıkan yangın sonrası bazı oyun alanları ile binalar zarar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kangal, Sivas, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement