Oyuncu İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası
Hapis cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi
İSTANBUL - Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı'na alanen hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Salman'ı 7 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu.
Duruşmada müşteki avukatı, mütalaa doğrultusunda karar verilerek sanık Salman'ın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Salman'ın avukatı ise mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi.
Hapis cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi
Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Salman'ı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oyuncu İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?