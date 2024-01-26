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Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı - Son Dakika
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Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Bulutsuz'un olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği ve yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı belirtildi. Kemik kırığı tespit edilmediği ve yara izinin sabit olmadığı da raporda yer aldı.

Ozan Güven\'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
26.01.2024 - 20:39,
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Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

İSTANBUL - Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren raporda, Bulutsuz'da olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği, yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

Yaralanmanın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştiği belirtildi

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Deniz Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı da aktarıldı

Raporda ayrıca, Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi.

Davanın görülmesine bugün İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.20'de devam edilecek.

Olayın geçmişi

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı - Son Dakika


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