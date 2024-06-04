Ozan Güven'in yargılanmasına devam edildi, Deniz Bulutsuz'un tedavi kayıtları incelenecek - Son Dakika
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Ozan Güven'in yargılanmasına devam edildi, Deniz Bulutsuz'un tedavi kayıtları incelenecek

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce psikolojik tedavi görmüş olup olmadığını araştırmak için kayıtların incelenmesine karar verdi.

04.06.2024 16:22
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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başkaca psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi.

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"Deniz Bulutsuz'un olaydan önce psikolojik açıdan tedavi gördüğüne dair duyumlarımız var"

Duruşmada müşteki sanık Ozan Güven'in avukatı, "Adli Tıp Kurulu'nun taraflı davrandığını düşünüyoruz, müşteki sanık Deniz Bulutsuz'un olaydan önce psikolojik açıdan tedavi gördüğüne dair duyumlarımız var. Ek bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

Bulutsuz'un psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, SGK'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başkaca psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ozan Güven'in yargılanmasına devam edildi, Deniz Bulutsuz'un tedavi kayıtları incelenecek - Son Dakika

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