Şarkıcı Özcan Deniz ifade vermek üzere adliyeye geldi
İSTANBUL - Şarkıcı Özcan Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Özcan Deniz Adliyeye İfade Vermeye Gitti - Son Dakika
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