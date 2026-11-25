Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk adliyeye sevk edildi, ifadeleri bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlülere yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk’in savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. Diğer 14 kişi ise ek ifadeleri alınmak üzere emniyete geri gönderildi.
Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, İbrahim Yılmaz, Ceylan Kaya ve Onur Yüksel'in savcılıkta ifadelerinin alınması bekleniyor. Soruşturma kapsamındaki diğer 14 kişi ise ek ifadeleri alınmak üzere emniyete geri gönderildi.
Kaynak: İHA
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