Özcan Deniz'e Soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanatçı Özcan Deniz hakkında ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Deniz'in 'şüpheli' sıfatıyla 5 Mart günü ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı öğrenildi. - İSTANBUL