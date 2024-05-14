Özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda 2 işçiden biri hayatını kaybetti. Göçük sonucunda yaralanan diğer işçi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 22:37
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Özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Göçük öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. Savaş Onur ile Şenol Zurnalı isimli işçilerin yerin 15 metre altında çalışma yaptıkları sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. İşçiler için mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş Onur tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılan Zurnalı ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı Zurnalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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