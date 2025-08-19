Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i Mahkemeye Verdi - Son Dakika
Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i Mahkemeye Verdi

19.08.2025 11:15  Güncelleme: 11:17
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 'namusuna laf ettiği' gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "namusuna laf ettiği gerekçesi ile" CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i mahkemeye verdi. Özgür Özel'in Silivri'deki konuşmalarından sonra Şikayetin Çerçioğlu'nun avukatı tarafından mahkemeye sunulduğu bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çeyrek asırdan bu yana siyaset yaptığı CHP'den imar rantı olayını gerekçe göstererek istifa edip AK Parti'ye geçmesinin yankıları devam ediyor. Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa etmesi üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Silivri'de yaptığı konuşmalar Çerçioğlu'nun avukatı aracılığı ile mahkemeye taşındı. Özgür Özel'i mahkemeye verdiği doğrulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, avukatı aracılığı ile işlemlerin devam ettiğini belirtti. Çerçioğlu, namusuna laf ettiği için Özgür Özel'i mahkemeye verdiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.