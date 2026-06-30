Pakistan'da Dershane Çatısı Çöktü: 14 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Dershane Çatısı Çöktü: 14 Çocuk Hayatını Kaybetti

Pakistan\'da Dershane Çatısı Çöktü: 14 Çocuk Hayatını Kaybetti
30.06.2026 17:47
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Lahor'da çökme sonucu 14 çocuk öldü, 19 çocuk yaralandı. Yetkililer soruşturma başlattı.

Pakistan'da bir dershanenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 14 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 14 çocuğun hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 5'i ağır toplam 19 çocuğun yaralandığını ifade ederek, çocukların hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Pencap Eyalet Başbakanı Meryem Navaz, emniyet ve yerel yönetim yetkililerine talimat vererek, çatının çökmesinde ve çocukların ölümünde ihmali veya sorumluluğu bulunan kişilerin acilen tespit edilmesini ve haklarında derhal cezai işlem başlatılmasını istedi. - LAHOR

Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Çocuk, Dünya, Lahor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da Dershane Çatısı Çöktü: 14 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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